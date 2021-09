Run op vliegtickets naar VS, nu reizen weer bijna mag

Vanaf november mogen we weer naar Amerika vliegen. En dat willen we kennelijk graag: de tickets gaan als warme broodjes over de toonbank.

Gisteren werden de meeste vliegtickets naar de VS geboekt sinds 1 maart 2020, schrijft Metro op basis van data van Vliegtickets.nl. Na het nieuws dat we weer naar Amerika mogen, is er meteen een run op tickets ontstaan.

Ten opzichte van 20 september 2020 steeg het aantal boekingen naar de VS met 75 procent. Op 21 september werden 21 procent meer vliegtickets verkocht dan de dag ervoor.

Sander van Veen van Vliegtickets.nl zegt tegen Metro: "Het werd pas in de loop van de dag duidelijk, maar maandag zagen we meteen een groot verschil in het aantal geboekte vliegtickets naar de Verenigde Staten. Zo blijkt dus dat mensen bij het horen van nieuws over reisversoepelingen meteen handelen.”