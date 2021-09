Groot verschil in oversterfte door corona: deze Europese landen scoren het best

Zo aan het eind van de coronacrisis is het voorzichtig tijd om de droevige balans op te maken: hoeveel mensen zijn er overleden aan Covid-19 en wat zijn de verschillen binnen Europa?

Eén land stak er met kop en schouders bovenuit en noteerde zelfs ondersterfte. Dat is Noorwegen, blijkt uit de cijfers die Dmitry Kobak, een onderzoeker aan de Duitse Eberhard Karls-Universiteit Tübingen, verzamelde. Noorwegen wordt gevolgd door Denemarken, dat zowel de pandemie klein wist te houden als razend snel vaccineerde.

In Bulgarije zijn verreweg de meeste mensen overleden aan corona, gevolgd door Litouwen, Tsjechië, Polen, Roemenië en Slowakije. Daaronder komen Italië, Spanje en Portugal.

Duitsland kwam van alle grotere landen verreweg het best door de crisis, op ruime afstand gevolgd door Zweden en Frankrijk. Daarna komt Nederland al, waarmee we een net iets lagere oversterfte hebben dan België, Oostenrijk en Griekenland. We staan op een dertiende plaats van dertig landen.

Opvallend is dat België gedurende de hele crisis veel hogere sterftecijfers noteerde dan Nederland, terwijl het verschil nu maar klein is. Volgens biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven) heeft dat met de manier van registreren te maken. Nederland zou zeker in de eerste golf heel veel coronadoden niet als zodanig hebben geteld. “We vermoeden dat onze noorderburen maar 55 procent van hun coronadoden rapporteren. Als je naar de oversterfte kijkt, zie je dat de cijfers niet overeenkomen. Een land zoals Frankrijk heeft dan weer wél goed gerapporteerd. Dat wij lange tijd zo slecht scoorden, kwam dus doordat andere landen niet goed rapporteerden."

