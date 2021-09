D66 heft blokkade tegen ChristenUnie op

D66 heft haar blokkade tegen een kabinet met de ChristenUnie op. Wel wil de partij dat er eerst met de zes partijen uit 'brede midden' van de Tweede Kamer wordt onderhandeld. Dat zei partijleider Sigrid Kaag tijdens een ontmoeting met partijleden in Amsterdam. De formatie gaat maandag verder. Informateur Johan Remkes ontvangt dan de leider van VVD, D66 en CDA. Remkes kijkt of er een minderheidscoalitie kan worden gevormd, maar dat ziet D66 niet zitten. De formatie zit een half jaar na de verkiezingen muurvast. Als de gesprekken tussen VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie niets opleveren is D66 ook bereid te praten over voortzetting van de huidige coalitie met de ChristenUnie. Tot dusver hield D66 vast aan een kabinet met de beide linkse partijen.