Brit moet in Dubai 25 jaar de cel in voor paar flesjes cannabisolie

De Londense Billy Hood (24) moet in Dubai 25 jaar de gevangenis in, omdat er vier flesjes cannabisolie in zijn auto zijn gevonden.

“De politie stond plots voor de deur en doorzocht mijn huis en auto. Na m’n arrestatie moest ik veertien dagen doorbrengen in een isoleercel in het politiekantoor", zei de voetbaltrainer tegen belangengroep Detained in Dubai. Hij woonde nog maar net in het emiraat toen hij werd opgepakt op 31 januari.

Hood die semiprofessioneel voetbalde in Londen, zegt dat een vriend de cannabisolie heeft achtergelaten. Maar de rechter geloofde hem niet en verklaarde hem schuldig aan drugssmokkel. Hij werd volgens Detained in Dubai gedwongen om een schuldbekentenis in het Arabisch te ondertekenen, terwijl hij die taal niet kent.

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten “consulaire bijstand te verlenen aan een Britse onderdaan na zijn gevangenneming.” Maar stelt ook dat Dubai een absoluut zero tolerancebeleid hanteert op het gebied van drugsbezit. Het kan zelfs tot de doodstraf leiden. Toch willen familie en vrienden dat het Verenigd Koninkrijk in actie komt om Hood vrij te krijgen.

Cannabisolie is in veel landen verboden. In Nederland wordt het gedoogd. Er zijn steeds meer signalen dat het middel werkt tegen chronische pijn, slaapproblemen, epilepsie en angstaanvallen.