Steeds meer honden onhandelbaar, omdat we ze te veel aaien

Je denkt dat je hond het fijn vond, al die aandacht in coronatijd. Maar ook voor hem is het weleens te veel. Volgens een deskundige raakt het dier gestrest doordat je hem te veel aait.

Hondengedragsspecialiste Joke Monten kreeg de laatste tijd ineens veel meer mensen in haar praktijk met onhandelbare honden. De dieren blaften veel, hapten of vernielden de boel, vertelt ze aan Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. “Tijdens corona was iedereen steeds thuis en kwam er een overkill aan aandacht. De stressmomenten van dieren duurden zo heel lang." Juist door alle aandacht, aaitjes en knuffels zetten baasjes hun honden onder druk.

"Ze zien een hond kwispelen, maar dat is niet altijd de vertaling van een blije hond. Door die stress gaan honden fout gedrag vertonen, waarop baasjes dan reageren met een straf. Op die manier krijgt het dier nog meer stress en beland je in een negatieve spiraal," aldus Monten.

Geen aaibeesten

"Honden zijn geurbeesten en geen aaibeesten. Je moet dus werken met geuren en lichaamstaal, niet zozeer met omhelzingen en aanrakingen. Mensen stammen af van primaten, die elkaar vlooien en aanraken. Wij tillen onze kinderen op. Bij honden moet je een hele goeie band hebben om te zien of hij die aanrakingen leuk vindt."

Honden houden vooral van voorspelbaarheid en routine. “Een veranderende routine, drukte in huis en onvoorspelbare reacties van het baasje zijn factoren die dieren uit balans brengen en zelfs tot structurele angstreacties kunnen leiden. Je krijgt zo een reeks aan gedragsproblemen. [...] Wij zien een lastiger en vaak dominanter dier, maar eigenlijk is het gewoon een signaal van de hond: ik voel mij niet veilig en zoek de controle op.”