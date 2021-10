Ombudsman: er moet een minister komen voor schade Groningen

De afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen heeft een eigen bewindspersoon nodig in het nieuwe kabinet. Tot die conclusie komt Nationaal Ombudsman Reinier van Zutphen in het rapport Verscheurd Vertrouwen, schrijft Trouw.

In de krant spreekt Van Zutphen over een nationale crisis, die "een crisisorganisatie met doorzettingsmacht" behoeft. "Iemand die zegt: nu is het afgelopen en hakken we de knopen door. Geen nieuwe onderzoeken meer, geen nieuwe procedures of weer nieuwe spelregels."

De ombudsman concludeert dat er te weinig is gedaan met zijn eerdere aanbevelingen uit 2017. Zo wachten duizenden mensen nog op versterking van hun huizen of een compensatieregeling. Dat is volgens hem geen onwil, maar onmacht van de overheid.

"Als het onwil zou zijn, wist ik wat ik moest doen: je gáat het maar willen. Onmacht is veel ingewikkelder voor de overheid zelf. Ze moet anders gaan werken. In het jargon tegenwoordig: nieuwe bestuurscultuur."

Nu valt het schadeherstel nog onder Economische Zaken, terwijl Binnenlandse Zaken voor de versterkingsoperatie verantwoordelijk is. Daarnaast spelen gemeentes, provincies, de Nationaal Coördinator Groningen en meerdere overheidsinstanties een rol. Een bewindspersoon kan dat stroomlijnen, denkt hij.

"Zij zouden geen boodschap moeten hebben aan de vraag wie verantwoordelijk is, ministerie x of y voor wonen of voor de gaskraan, voor de ene scheur dit loket en voor de versterking een ander. Dat kan je niet schelen als je in een beschadigd huis woont", zegt hij tegen de krant. "Ze kunnen en mogen zich niet langer opstellen als klassieke beter wetende overheid, want daar wordt Groningen geen cent beter van."

Van Zutphen hoopt dat op deze manier niet alleen de schade maar ook het vertrouwen kan worden hersteld, evenals psychologische schade. "Scheuren herstellen is belangrijk, maar reparatie van de mentale klappen vraagt haast meer aandacht dan de scheur."