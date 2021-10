Justitie onderzoekt of Willem Engel een oplichter is

Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar Stichting Viruswaarheid van coronascepticus Willem Engel. Het OM plaatst volgens De Telegraaf onder andere vraagtekens of het fraude is dat Engel zichzelf 50.000 euro 'leende', afkomstig uit donaties. Hij kocht daarvoor een perceel op Fuerteventura.

„Zodra wij door betrokkenen of via de publiciteit worden gewezen op een stichting waar mogelijk niet conform de statuten wordt gehandeld, dan doen we daar navraag naar en vragen we bijvoorbeeld de administratie op”, reageert de officier na vragen van De Telegraaf.

In het geval van Viruswaarheid kwam het OM op het spoor van de stichting door het kort geding dat ze afgelopen voorjaar tegen ING voerde, omdat deze bank had aangekondigd de zakelijke bankrekening van de stichting te willen opheffen.

„Het verstrekken van een lening aan een bestuurder is volgens het OM in strijd met de statuten. Daarnaast zien we dat de oorspronkelijke stichting Viruswaarheid vorig jaar september via een zogeheten turboliquidatie is ontbonden. Ook daarbij hebben we ernstige twijfels over de gang van zaken”.

Volgens Viruswaarheid is dit een poging van de regering critici van het beleid dwars te zitten.