Psychiater: “Psychologische hulp is een lifestyle-ding geworden, wie is er niet in therapie?”

Veel te veel mensen zoeken psychologische hulp, terwijl ze eigenlijk normale menselijke gevoelens ervaren, zegt de bekende psychiater Damiaan Denys in de Volkskrant.

Er wordt twee keer zoveel geld uitgegeven aan psychische zorg als vijftien jaar geleden, terwijl er niet meer mensen zijn met psychische aandoeningen. De oorzaak volgens de psychiater: iedereen met stress, sombere gevoelens of lastige karaktertrekken gaat in therapie.

Net als die andere bekende Belgische psychiater, Dirk de Wachter, vindt ook Denys dat mensen normaal lijden zijn verleerd. Hij zegt dat volgens cijfers 17 procent van de Nederlanders depressief is. "Als 17 procent depressief is, zijn de criteria te ruim. Hier worden gevoelens gepathologiseerd die inderdaad ongemakkelijk zijn, maar die bij het normale leven horen. Maar dat weten we niet meer. Onze zelfreflectie is verstoord."

Een oorzaak is de hoge druk van de maatschappij, meent Denys. "De enige legitimatie voor het normale falen is nog het pathologiseren: ik heb geen verdriet, maar een depressie, mijn zoon is niet vervelend, hij heeft adhd. Zo komen mensen massaal in dat hele ggz-systeem terecht."

Vrij van jezelf

"Psychologische hulp is een lifestyle-ding geworden, wie is er niet in therapie? Je doet als jongere tegenwoordig niet meer gewoon rijexamen, nee, je doet rijexamen met behulp van een coach. De Universiteit van Amsterdam heeft een knuffelkamer ingericht waar studenten puppy’s kunnen aaien om de stress te reduceren voordat ze tentamen doen. We vertrouwen niet meer op onze eigen kracht om met problemen te dealen, nee, we huren er externen voor in."

De mensen die echt zorg nodig hebben, schieten er bij in. "Wat er nu misgaat, is dat de zorg niet terechtkomt bij diegenen die haar het hardst nodig hebben, de mensen met psychische stoornissen, met schizofrenie, met bipolaire stoornissen, die staan op wachtlijsten. Dat zijn de mensen die het zwakst zijn, die niet mondig zijn, die niet voor zichzelf kunnen opkomen in een vercommercialiseerd systeem."

De psychiater denkt dat het goed is om een deel van onze autonomie in te leveren. "Vrijheid kan ook betekenen: vrij zijn van jezelf, eens even ophouden alleen maar bezig te zijn met je eigen zelfontplooiing, je eigen streven naar succes. We maken deel uit van een groter geheel, van een netwerk aan relaties. Van de natuur ook, die we aan het verwoesten zijn."