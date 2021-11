Hoe besmettelijk zijn gevaccineerden nu echt?

Gevaccineerden zijn net zo besmettelijk als ongevaccineerden kopten veel media onlangs op basis van een onderzoek dat in de gerenommeerde Lancet verscheen. Alleen op die studie valt wel wat af te dingen.

Grootste probleem is dat de onderzochte groep ongevaccineerden uit slechts 23 mensen bestond, voornamelijk kinderen. En kinderen zijn sowieso veel minder besmettelijk. "Als je de effectiviteit van vaccins tegen besmettelijkheid bij 50-jarigen wilt meten, moet je geen ongevaccineerde controlegroep van onder of rond de 18 jaar nemen", stelt epidemioloog Brechje de Gier (RIVM), die de statistische misser ontdekte, in de Volkskrant. "Wij vonden aanvankelijk ook geen verschil tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Maar toen we het uitsplitsten naar leeftijd, zagen we in onze analyse wel degelijk een effect van vaccinatie."

Hoe groot het verschil is in verspreiding tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Volgens de Volkskrant laten de laatste cijfers zien dat vaccins 50 tot 90 procent van de besmettingen voorkomen, 95 procent van de ziekenhuisopnames en 97 procent van de opnames op de IC. De kans dat een besmette gevaccineerde iemand anders besmet is ongeveer half zo groot als dat een ongevaccineerde het virus doorgeeft, bleek uit onderzoek van De Gier.