WHO haalt wereldwijde vaccinatiedoelstelling niet

Het gaat niet lukken om dit jaar 40 procent van de inwoners van ieder te land te vaccineren, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wilde. Persbureau DPA becijferde dat ongeveer de helft van de WHO-lidstaten de vaccinatiedoelstelling niet gaat halen.

In ongeveer 40 van de 194 WHO-lidstaten is nog geen 10 procent van de bevolking ingeënt. Vooral in Afrika loopt de vaccinatiecampagne achter. Zo zijn in bijvoorbeeld Madagaskar 2,7 vaccindoses toegediend per 100 inwoners. In de Democratische Republiek Congo staat de teller op 0,32 doses per 100 inwoners. In Duitsland daarentegen zijn 171 vaccindoses toegediend per 100 inwoners.

Wereldwijd zijn 8,6 miljard doses toegediend, vooral in welvarende landen die zelf contracten met vaccinmakers hebben gesloten. Ontwikkelingslanden met minder financiële middelen zijn afhankelijk van het internationale vaccinatieprogramma Covax. De WHO heeft eerder kritiek geuit op welvarende landen die grote aantallen vaccins veiligstellen voor hun eigen bevolking.