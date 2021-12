Oud en nieuw als vanouds of coronaproof? Dit doet Nederland

Maar vier mensen op bezoek met oud en nieuw, houden we ons daaraan, vroeg de NOS zich af. Uit de reacties op de oproep blijkt dat veel mensen inderdaad in kleine kring de jaarwisseling vieren, maar er zijn er ook die gerust met vijftig man afspreken.

Wie het wel in groot gezelschap doet, kiest vaak voor een buitenfeest, zoals Gerard Geluk uit Rotterdam, die met twintig vrienden naar een boerderij in Friesland gaat. "Lappen vlees met oliebollen en champagne. Dat gaat prima samen met muziek. Ik ben dj en draai plaatjes op vinyl. Er wordt gedanst en alles is in paardenstallen en buiten, met een vuurtje. Heel gezellig", zegt Geluk. "Knuffelen en zoenen doen we niet vanwege corona, en alles is buiten dus dat kan prima."

Jan en Roelie van den Berg zijn voorzichtiger en blijven thuis met hun poezen. "Je kunt het niet riskeren bezoek te ontvangen in deze gekke tijd", schrijven ze. Ria Grootoonk viert het normaal wel met veel vrienden, maar gaat dit jaar samen met een vriendin het Pieterpad lopen. En zo zijn er meer, die voor de zekerheid niet met een groep thuis afspreken.

Maar er moet ook gezegd worden dat degenen die zich niet aan de regels houden, vermoedelijk niet reageren op een oproep van de NOS.

Volgens onderzoek van EenVandaag sprak drie op de tien mensen met kerst met meer dan vier bezoekers af. 75-plussers zijn het meest voorzichtig blijkt uit de rondvraag onder 22.000 mensen. De helft van de ondervraagden was niet van plan om afstand te houden. Met oud en nieuw zal dat niet veel anders zijn.