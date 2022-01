Mag je 414 km per uur rijden op de Autobahn?

Een Tsjech heeft eind 2021 een trotse video op Youtube geplaatst, waarop te zien is hoe hij – met zijn zoon naast hem – 414 kilometer per uur rijdt op de A2 in Saksen-Anhalt. Hij rijdt in een Bugatti, die volgens de teller zelfs 500 zou moeten kunnen. Uit een GPS-meting zou blijken dat hij 415 reed, schrijft Der Spiegel.

Op de Duitse autobaan mag je zo hard rijden als je kunt en durft. Maar mag 414 ook? Dat is nog maar de vraag. Volgens Der Spiegel kijkt justitie ook naar het filmpje. Je mag namelijk volgens de wet niet zo rijden dat je anderen in gevaar brengt.

Bij de gemeten snelheid ben je al meer dan honderd meter verder als je alleen maar ziet dat er een obstakel is. Daar komt de remweg bij. De eigenaar van de Bugatti claimt dat zijn remweg bij 400 kilometer per uur negen seconden bedraagt en dus 400 meter bedraagt. Deskundigen betwijfelen dat.