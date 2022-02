Redding Ryan: nog een paar meter en een paar uur

Ryan wordt mogelijk over een paar uur gered. Er is een groot gat gegraven naast de put waar het jongetje van 5 in viel. Nu wordt met de hand het laatste stukje geschreven. Volgens de reddingswerkers hebben ze nog een paar uur nodig, meldde ze om zes uur zaterdagochtend, Nederlandse tijd.

Men vreest namelijk bodemerosie en rotsscheuren als gevolg van de graafwerkzaamheden, waar Rayan onder bedolven zou kunnen raken. Daarom vertrouwen de autoriteiten op drie topografen en boorspecialisten voor de klus.