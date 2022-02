Zoveel rustiger was het vorig jaar op de wegen

Corona zorgde ook vorig jaar voor flink minder files op de Nederlandse snelwegen. In de spits was het maar liefst 30 procent rustiger dan in 2019, meldt TomTom. Het drukst was het in Haarlem, Den Haag en Groningen.

In Haarlem kost het drukke verkeer de meeste tijd. Daar doe je over een stuk van een uur gemiddeld een kwartier langer. Gek genoeg staat Amsterdam slechts op een twaalfde plaats en Apeldoorn, vanwege werkzaamheden aan de A50, op plek 5. De stad op de Veluwe had 30 extreem drukke dagen vorig jaar, tien keer zoveel als Amsterdam.

Istanbul is de drukste stad ter wereld, gevolgd door Moskou en Kiev. Wereldwijd staat Haarlem op plaats 103. TomTom keek daarbij niet alleen naar snelwegen maar ook naar wegen in en rond steden.

Dit is de top 10 van Nederland: