‘1G kan 70 procent van besmettingen voorkomen’

Er gaan geluiden op dat de nachthoreca weer opengaat, maar dan wel met de 1G-regel. Dat wil zeggen dat mensen alleen naar binnen mogen als ze een negatieve test kunnen laten zien. De Volkskrant vroeg enkele experts naar het nut van 1G.

Uit onderzoek van de TU Delft en UMC Utrecht blijkt dat het een stuk effectiever is dan 2G of 3G. Hoofdonderzoeker Niek Mouter in de krant: "1G kan ongeveer 70 procent van de besmettingen op een locatie voorkomen."

Dat klinkt als heel veel, maar als je het enkel invoert op bepaalde locaties, zoals de nachthoreca zal het op het totaal aantal besmettingen weinig uitmaken. "Daarbovenop komt dat 1G mogelijk wordt ingezet als middel om te heropenen en niet als een extra maatregel om besmettingen te beperken", zegt Mouter. "Daardoor gaat het aantal contacten tussen mensen hoe dan ook omhoog en krijgt het virus meer ruimte. De 1G-regel kan het effect van die heropening wel wat dempen."

Lang zal de regel niet hoeven te bestaan, denkt Frits Rosendaal, hoogleraar epidemiologie aan het LUMC. "Dat moment hangt waarschijnlijk sterk samen met het begin van de lente. Tijdens eerdere golven zagen we een sterk seizoenseffect. Het aantal besmettingen daalt als mensen weer naar buiten kunnen, mogelijk kunnen we zo'n effect zelfs al in maart zien."