Houd je meer van Lady Gaga of van The Rolling Stones? Dat zegt iets over je karakter

Dat je standaard de volumeknop op 10 zet bij Adele of juist Nirvana zegt niet alleen iets over je muzieksmaak, maar ook over je karakter, blijkt uit onderzoek. Extraverten houden bijvoorbeeld van Ed Sheeran en wie plichtsgetrouw is heeft niets met Rage Against the Machine.

Onderzoeker en muzikant David Greenberg van de universiteit van Cambridge onderzocht met zijn team de muzieksmaak van meer dan 350.000 mensen verspreid over 50 verschillende landen, en wat bleek: extraverten houden meer van hedendaagse muziek en vrolijke dansbare deuntjes, plichtsgetrouwe mensen geven de voorkeur aan pretentieloze muziek en houden niet van hardrock of andere harde muziek, vriendelijke types luisteren naar mellow en pretentieloze muziek en open personen kiezen voor mellow, hedendaagse, intense en gesofisticeerde muziek. Wereldwijd werden die overeenkomsten tussen muzieksmaak en persoonlijkheid teruggevonden.

“Mensen mogen dan op verschillende plaatsen wonen, een verschillende taal of cultuur hebben, maar een introvert in één deel van de wereld houdt van dezelfde muziek als een introvert eender waar op de planeet. Dat toont aan hoe krachtig muziek is: het helpt mensen om elkaar te begrijpen en punten van overeenkomst te vinden”, stelt Greenberg.

Benieuwd wat jouw muzieksmaak zegt over je persoonlijkheid? Doe dan hier de test.