Trumps boekhouder staat niet meer achter financiële verklaringen

De firma die de afgelopen tien jaar de boekhouding deed van de Trump Organization, het holdingbedrijf voor de zakelijke belangen en investeringen van voormalig president Donald Trump en zijn familie, staat niet meer achter de financiële verklaringen die het heeft opgesteld voor het bedrijf van Trump. De firma, Mazars, zal ook geen nieuw werk meer verrichten voor de Trump Organization. De openbaar aanklager van New York doet op dit moment onderzoek naar de Trump Organization. Volgens openbaar aanklager Letitia James heeft het bedrijf misleidende verklaringen afgelegd aan geldschieters, verzekeraars en de belastingdienst over de waarde van zes eigendommen van Trump, waaronder golfclubs en bekende gebouwen zoals de Trump Tower in New York. Ook over het 'merk Trump' zou zijn gelogen. Dat Mazars zich nu terugtrekt laat volgens James zien hoe urgent haar onderzoek is.