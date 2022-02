Verdachte gijzeling (27) eiste 200 miljoen

De verdachte van de gijzeling in de Apple Store aan het Leidseplein dinsdag is een 27-jarige Amsterdammer. Hij eiste 200 miljoen euro aan cryptovaluta. Bij binnenkomst in Apple Store, even na 17.30 uur, nam de man direct een persoon in gijzeling. Volgens de politie is het slachtoffer vermoedelijk een buitenlander, mogelijk een Brit. Het Parool schrijft dat het gaat om een 44-jarige man uit Engeland. Hij was een klant in de winkel. "De verdachte had de gijzelaar voortdurend onder schot en dreigde zich op te blazen", zei de Amsterdamse politiechef Frank Paauw. "Wij hadden de indruk dat de verdachte niet precies wist hoeveel mensen er in het gebouw waren." De politie heeft twee woningen doorzocht. Dat is bekendgemaakt tijdens een persconferentie in Amsterdam. De gijzelnemer blijkt een strafblad te hebben in verband met de wet wapens en munitie. Het is niet bekend of hij bekend was bij de ggz. Vele tientallen mensen konden door de politie in veiligheid worden gebracht, van hen bleken vier zich schuil te hebben gehouden in een kast.