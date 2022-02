NAVO zet voor het eerst flitsmacht in om oostflank te beschermen

De NAVO zet voor het eerst haar flitsmacht in om oostelijke lidstaten te beschermen die zich bedreigd voelen door Rusland. Eenheden van die snelle reactiemacht, "te land, ter zee en in de lucht", gaan de oostflank van het bondgenootschap versterken, zegt NAVO-chef Jens Stoltenberg. De snelle reactiemacht van 25.000 man bestaat al sinds 2006 maar is nog nooit eerder gebruikt om de alliantie te verdedigen, aldus Stoltenberg. De troepen kunnen binnen vijf dagen worden ingezet. De NAVO-baas tekent aan dat niet om de hele flitsmacht in actie komt, maar "elementen daarvan". De leiders van de NAVO-landen hebben tijdens video-overleg vrijdagmiddag ook toegezegd Oekraïne extra wapens te sturen. Het gaat onder meer om luchtafweer, aldus Stoltenberg. De Noorse secretaris-generaal prees de "moedige" Oekraïners die de Russische invasie proberen af te slaan. Ze brengen het Russische leger echt klappen toe, zegt hij.