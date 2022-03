Russische legereenheden doden Amerikaanse journalist in Oekraïne

De Amerikaanse journalist Brent Renaud is omgekomen door Russisch oorlogsgeweld, schrijft de Oekraïense politie in een bericht op Facebook. "Een 51-jarige wereldberoemde mediacorrespondent werd vandaag neergeschoten in Irpin."

Een collega van Renaud die bij hem in de auto zat, vertelt dat ze werden beschoten: "We staken de eerste brug over in Irpin. We zouden vluchtelingen gaan filmen. We stapten in een auto. Iemand had ons aangeboden om ons naar de andere brug te brengen. We kwamen langs een controlepost en ze begonnen op ons te schieten. De bestuurder keerde om, maar ze bleven op ons schieten. We waren met z'n tweeën. Mijn vriend is Brent Renaud, hij is geraakt en achtergelaten."

Op het moment van schrijven wist zijn collega nog niet dat de journalist was overleden. Over Renauds toestand zei hij: "Ik weet het niet. Ik zag dat hij in z'n nek was geschoten."

The New York Times meldt op Twitter: "Met verdriet vernemen wij het overlijden van Brent Renaud. Hij werkte door de jaren heen voor de krant, maar niet op dit moment. De berichten dat hij voor ons werkte, circuleerden omdat hij een Times-perskaart droeg die hij vele jaren geleden had gekregen. In 2015 heeft hij voor het laatst voor ons gewerkt."