Dure benzine helpt tegen files

Vorige week was de eerste normale werkweek sinds het einde van de coronamaatregelen. Files stonden er echter amper, ziet Flitsmeister, dat op verzoek van het AD de drukte op de weg analyseerde. In totaal 203 miljoen kilometer legden de 2,2 miljoen gebruikers van de Flitsmeister-app tussen 7 en 13 maart af. Vrijwel evenveel als de 204 miljoen kilometer in dezelfde week in februari.

Ter vergelijking: het pre-corona filerecord op dezelfde dag bedraagt 1690 minuten vertraging in de ochtendpiek en 2190 minuten in de avond. Dat is dubbel zoveel. De dure benzine kan (een deel van) de verklaring zijn.

Het verkeersbeeld verbaast ANWB Verkeersinformatie. ,,In september en oktober vorig jaar toen er weinig coronamaatregelen van kracht waren, was het juist druk op de weg, met behoorlijk veel files. Dat zien we nu niet.” De benzineprijzen kunnen zeker een factor zijn. ,,Een werknemer die in Den Haag woont en in Utrecht werkt zal nu waarschijnlijk denken: ik rij minder vaak op en neer”