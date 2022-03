Is een vrouw een vrouw, of een mens dat menstrueert?

Op de Universiteit van Maastricht is een conflict over de vraag of je een vrouw een vrouw mag noemen. Een actiegroep vindt die term niet inclusief genoeg. Het moet zijn: mens dat menstrueert. Omdat het universiteitsblad Observant daar niet in mee wilde is de site van het blad half januari drie dagen platgelegd.

In een e-mail van 24 januari aan de redactie eist de groep Anonymous de ddos-aanval op. In het Engels schrijft de groep: „Observant publiceert valse journalistiek en haatdragende opinie-artikelen die het een podium maken voor extreem-rechts. Racisme en transfobie zijn steeds dominanter aanwezig bij Observant. We hebben de redactie gemeld dat we hun site zouden platleggen en hebben dat uiteindelijk ook gedaan.”

De redactie heeft aangifte gedaan bij de politie, schrijft NRC. Volgens hoofdredacteur Riki Janssen. Observant is beslist niet „transfoob, seksistisch of racistisch”, zegt Janssen. „We proberen alle perspectieven in elk debat aan het woord te laten.”

Het conflict begon met een e-mail van de groep Feminists of Maastricht (FOM), die bezwaar maakte tegen een artikel over hun actie gratis maandverband neer te leggen in de wc’s op de universiteit. In dat artikel sprak Observant over ‘vrouwen’. FOM vond dat er ‘mensen die menstrueren’ zou moeten staan en sommeerde de redactie het artikel aan te passen „or we will mobilise our community against this”.

De redactie besloot het woord vrouw te blijven gebruiken.

De redactie van Observant nodigde FOM vervolgens per mail uit een brief te schrijven met hun standpunten. De redactie overwoog „om de angel eruit te trekken en tussen haakjes te vermelden dat „‘FOM liever van mensen spreekt’”, aldus Janssen. „We hebben dat uiteindelijk niet gedaan. We wilden agressieve taal en dreigementen niet belonen.”

De site is nu extra beschermd voor het geval dat mensen die wel of niet menstrueren weer boos worden.