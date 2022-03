Zelenski waarschuwt Rusland: wij zijn nu anders dan in 2014

In zijn dagelijkse toespraak heeft Volodimir Zelenski de Russische strijdkrachten gewaarschuwd. "Wij zijn nu anders dan in 2014", zei de Oekraïense president in de nacht van donderdag op vrijdag in een video op Facebook over de annexatie van de Krim die destijds "zonder slag of stoot" verliep. Het Oekraïne van vandaag is volgens Zelenski "in staat om zich 22 dagen lang te verdedigen tegen een grootschalige inval".

De Oekraïense president richtte zich, net als een dag eerder, opnieuw tot Russische strijders. Dit keer waarschuwde hij in het bijzonder huurlingen uit andere landen die hij wil behoeden voor "de slechtste beslissing van hun leven". Zelenski zei dat "een lang leven beter is dan het geld dat wordt geboden voor een kort leven".

Ook deed de president van het belaagde Oost-Europese land een direct beroep op Duitsland en Duitsers, wier opvattingen volgens hem aan het veranderen zijn. Niet langer is Duitsland volgens Zelenski, die donderdag de Bondsdag toesprak, "onbereikbaar achter een onzichtbare maar sterke muur". Hij riep bondskanselier Olaf Scholz op voor "langdurige en eerlijke" vrede in Europa te zorgen.

Over de lopende onderhandelingen met Moskou wilde Zelenski weinig kwijt. "Het is beter om in stilte te werken in plaats van op televisie, radio en Facebook", aldus de president.