33-jarige Amsterdammer vervolgd om verkoop nepdiploma's

BREDA (ANP) - Een 33-jarige man uit Amsterdam wordt vervolgd voor het verkopen van nepdiploma's en een valse Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), meldt het Openbaar Ministerie. Hij handelde tussen 1 oktober 2022 en 16 juli 2024 in valse documenten.

De politie en het OM kwamen de verdachte op het spoor tijdens een groter onderzoek naar nepdiploma's. De politie kocht in Oosterhout een schooldiploma van de man, waarop hij direct werd gearresteerd. In zijn auto vonden agenten vervolgens nog twee nepdiploma's. Ze namen ook 7555 euro contant en luxeproducten van de verdachte in beslag.

De man vroeg tussen de 600 en 1200 euro voor een vals document. Hij verkocht onder meer diploma's voor onderwijsbevoegdheid, zorg en dienstverlening. Het is nog onbekend of kopers de nepdiploma's daadwerkelijk hebben gebruikt. Een man die de VOG kocht, was eerder veroordeeld voor een zedenfeit. Door hem het valse document te verkopen, creëerde de verdachte volgens het OM "een potentieel gevaarlijke situatie".

Woensdag vond een pro-formazitting plaats, waarna de verdachte vrijkwam. Eind januari is de volgende zitting.