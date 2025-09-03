33.000 pagina's aan documenten aangaande Epstein vrijgegeven

WASHINGTON (ANP) - De Toezichtscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zegt dat ze meer dan 33.000 pagina's aan documenten met betrekking tot de in ongenade gevallen financier en veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein heeft vrijgegeven.

Op 20 augustus blokkeerde een rechter nog de vrijgave van documenten uit de zaak tegen Epstein. President Donald Trump had in juli opgedragen om materiaal uit het dossier openbaar te maken.

De documenten worden nu geüpload naar een website van de Toezichtscommissie, die ze heeft ontvangen van het ministerie van Justitie. "We zijn bezig met het uploaden van die documenten voor volledige transparantie, zodat iedereen in Amerika ze kan inzien", aldus James Comer, voorzitter van de door Republikeinen geleide commissie.

Epstein, een rijke financier met connecties op hoog niveau onder wie Trump, overleed in 2019 in een gevangeniscel in New York. Hij was in afwachting van zijn proces wegens vermeende sekshandel met minderjarige meisjes die waren gerekruteerd om hem seksuele massages te geven.

Aanhangers van Trump zijn al jaren geobsedeerd door de Epsteinzaak, die volgens hen bewijst dat de elite medeplichtigen van Epstein in de Democratische Partij en Hollywood beschermde - maar niet Trump. Toen de FBI en het ministerie van Justitie in juli verklaarden dat Epstein zelfmoord had gepleegd, geen vooraanstaande figuren had gechanteerd en geen 'cliëntenlijst' bijhield, viel dit niet goed bij Trumps aanhangers.