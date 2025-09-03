Toch Kamermeerderheid in zicht voor verbod op homogenezing

DEN HAAG (ANP) - Een wetsvoorstel om homogenezingstherapieën strafbaar te stellen, haalt het waarschijnlijk toch in de Tweede Kamer. Een meerderheid leek na een wetgevingsdebat eerder dit jaar ver weg, maar met onder meer een scherpere afbakening van wat er precies strafbaar wordt, hebben de indieners belangrijke zorgen bij een aantal tegenstanders weggenomen.

Het wetsvoorstel van onder meer VVD en D66 kan alsnog rekenen op steun van in ieder geval BBB. Die partij had grote zorgen over de reikwijdte, en vreesde dat ook mensen die een gesprek voeren op vrijwillige basis met iemand die worstelt met bijvoorbeeld geaardheid of genderidentiteit, vervolging zouden riskeren.

Maar die zorg hebben de initiatiefnemers met een aanpassing van het voorstel weggenomen. Zij hebben duidelijk gemaakt dat het alleen strafbaar wordt om "stelselmatig" of "op indringende wijze" te proberen iemands seksuele gerichtheid te onderdrukken of veranderen. Een gesprek binnen de kerk zal in de meeste gevallen niet aan die definitie voldoen.

CDA'er Derk Boswijk hield in de voortzetting van de wetsbehandeling nog een slag om de arm. Maar ook hij zag in het wijzigingsvoorstel "wel degelijk toenadering" van de kant van de indieners. Zij hebben volgens de christendemocraat duidelijker gemaakt dat niet elk gesprek over homoseksualiteit neerkomt op conversietherapie.

Ook NSC zou het voorstel alsnog kunnen steunen. Kamerlid Jesse Six Dijkstra zei de "constructieve geste" van de indieners te waarderen, al heeft die niet alle pijn bij zijn fractie weggenomen. De partij wil vooral meer zekerheid dat zorgverleners ongestraft kunnen blijven "terugduwen" bij jongeren die aansturen op een geslachtsverandering.

Dat de kansen van deze initiatiefwet zijn gekeerd, heeft ook te maken met de ineenstorting van het kabinet-Schoof. CDA en NSC hadden de aanpak van conversietherapie liever geregeld via een verbod op psychische mishandeling, dat al langer in de maak is, maar door de kabinetsval op zich laat wachten.

De SGP blijft fel tegen het wetsvoorstel, net als FVD. Ook de ChristenUnie is nog niet overtuigd, zei partijleider Mirjam Bikker. De steun van GroenLinks-PvdA, SP en Partij voor de Dieren is zeker, zij hebben het wetsvoorstel mede ingediend.