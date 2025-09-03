Poetin en Kim Jong-un aan Xi's zijde voor grote militaire parade

BEIJING (ANP) - De Chinese president Xi Jinping heeft woensdag de Russische president Vladimir Poetin en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontvangen in Beijing. De staatshoofden wonen in aanwezigheid van een twintigtal andere buitenlandse leiders een grote militaire parade bij waarmee China de capitulatie van Japan aan het eind van de Tweede Wereldoorlog herdenkt.

Xi schudde Poetin en Kim de hand voordat hij over de rode loper liep, zo was te zien op televisiebeelden. Waarnemers beschouwen de grootste militaire parade ooit in China als een poging van Beijing om een nieuwe mondiale machtsverhouding te promoten.

De Amerikaanse president Donald Trump liet gelijktijdig van zich horen op sociale media. Zo vroeg hij op Truth Social of Xi de "warme groeten" wil doen aan Poetin en Kim Jong-un "terwijl jullie samenzweren tegen de Verenigde Staten van Amerika".

Tijdens de parade worden nieuwe wapens van het Chinese leger getoond.