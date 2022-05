Waar is dat kleine zakje voor op je spijkerbroek?

Sinds jaar en dag zit er op de meeste spijkerbroeken een klein, rechthoekig zakje net boven de rechter broekzak. Je kunt er amper iets in kwijt. Misschien een sleutel, een pepermuntje of wat muntgeld. Waarom is het dan toch op bijna alle spijkerbroeken gestikt?

Het minizakje heeft wel degelijk een functie, maar als je niet dagelijks te paard over de prairie beweegt, gebruik je het zakje waarschijnlijk niet waar het voor bedoeld is. Cowboys bewaarden in de negentiende eeuw namelijk hun zakhorloge erin, om te voorkomen dat hij kapot zou gaan.

Het jeansmerk Levi's introduceerde het opbergvakje lang geleden en andere merken hebben het overgenomen. Fabrikanten naaien het nog altijd voor de show op bijna iedere spijkerbroek. Het wachten is op een zakhorloge-revival.