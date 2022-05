Poetin bereid om graanexport Oekraïne toe te staan

Rusland is bereid mee te werken aan de "onvoorwaardelijke" export van graan uit Oekraïne, meldt het Kremlin zaterdag. Dat aanbod is gedaan in een driehoeksgesprek per telefoon tussen president Vladimir Poetin en zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz.

"Rusland staat klaar om te helpen bij het vinden van opties voor ongehinderde export van graan, ook van Oekraïens graan uit havens aan de Zwarte Zee", aldus de verklaring van het Kremlin.

In het tachtig minuten durende gesprek hebben Macron en Scholz er omgekeerd bij Poetin op aangedrongen rechtstreeks te gaan onderhandelen met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Macron en Scholz riepen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en terugtrekking van het Russische leger uit het oosten en zuiden van Oekraïne.

Destabilisatie

Poetin waarschuwde op zijn beurt voor een verdere "destabilisatie" van de situatie door de aanhoudende leveringen van westerse wapens aan Kiev.

Oekraïne geldt als een belangrijke exporteur van vooral maïs en tarwe, maar ziet de productie en uitvoer ernstig gehinderd door de gevechten. Ook Rusland komt moeilijk van zijn graan en kunstmest af door de geldende westerse sancties. De twee landen produceren een derde van de tarwe in de wereld, wat leidt tot problemen op de wereldwijde voedselmarkt.