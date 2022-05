Minstens 242 kinderen zijn gedood en 440 gewond sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari, zegt het Oekraïense parket in een bericht op Telegram op zaterdag . Deze cijfers"zijn niet definitief" omdat ze geen rekening houden met mogelijke slachtoffers in gebieden waar nog steeds wordt gevochten, evenals in "tijdelijk bezette" gebieden.