Gezocht: NN-*4229 die moordenaars Peter R de Vries aanstuurde

De recherche jaagt vol op de persoon die rond de moord op Peter R. de Vries nauw contact had met de vermoede daders, de Pool Kamil E. (36) en Delano G. (22). Dat Kamil en Delano de uitvoerders waren staat wel vast - al moet de rechter zich daarover nog uitspreken. Maar wie 'bestelde' de moord?

De gezochte persoon, in het dossier vooralsnog aangeduid met de code NN-*4229, gaf de beide uitvoerders op afstand in uitvoerig berichtenverkeer aanwijzingen over hoe ze de moord moesten uitvoeren, schrijft het AD.

De recherche beschikt over dat berichtenverkeer dankzij de Google Pixel-smartphone die werd gevonden in de Renault Kadjar waarin de chauffeur Kamil E. en vermoed schutter Delano G. (22) kort na de moord zijn aangehouden op de A4. NN-*4229 communiceerde zowel in het Pools als in het Nederlands met de uitvoerders, in straattaal.

De zaak tegen de vermoede uitvoerders loopt parallel aan het onderzoek naar de opdrachtgever(s) voor de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries, op 6 juli vorig jaar, en de betrokken tussenpersonen. Het onderzoek naar de uitvoerders is gedaan door de Amsterdamse recherche, het onderzoek naar de opdrachtgevers wordt gedaan door een team van de Landelijke Recherche.

Alles wijst erop dat het laatstgenoemde onderzoeksteam een sterk vermoeden heeft welke persoon schuilgaat achter NN-*4229, maar kennelijk wordt het nog te vroeg gevonden die te arresteren.