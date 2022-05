Amerikaan won 10 miljoen in loterij. En zit nu levenslang in de gevangenis

Het kan verkeren: nog maar vijf jaar geleden won Michael Todd Hill 10 miljoen dollar in een loterij. Vrijdag werd hij veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn vriendin.

De Amerikaan kocht in 2017 een kraslot dat goed bleek voor 10 miljoen dollar, omgerekend 9,2 miljoen euro, weet WECT-TV te melden. Het hield hem niet op het rechte pad. In 2020 vermoordde hij zijn vriendin, bekende hij zelf. Een rechter in North Carolina veroordeelde hem tot levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating voor moord met voorbedachten rade.

Zijn vriendin was de 23-jarige Keonna Graham uit Navassa, Zij werd op 20 juli 2020 als vermist opgegeven en later dood gevonden in een hotel. Er zat een schotwond in haar achterhoofd. Uit bewakingsbeelden bleek dat Hill de enige was die bij haar in de kamer was geweest. Later gaf hij ook toe haar te hebben doodgeschoten omdat ze zou sms'en met andere mannen.