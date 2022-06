Poetin wil ‘moederheldinnen’ die tien kinderen baren 1 miljoen roebel geven

President Poetin wil een oude Sovjettraditie nieuw leven inblazen door vrouwen met tien kinderen de eretitel 'moederheldin' te schenken, plus circa 15.000 euro bonus.

Josef Stalin bedacht in 1944 de titel om het aantal geboortes te stimuleren. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie werd in 1991 de regeling afgeschaft, maar daar wil de Russische president nu op terugkomen.

Het voorstel wordt gesteund door vicepremier Tatyana Golikova. Zij vertelde dat haar beide grootmoeders de zilveren ster van de 'Orde van de Moederheldin' in huis hebben, net als vele andere trotse Sovjetfamilies.

De titel werd meestal toegekend op de eerste verjaardag van het tiende kind, maar alleen als alle tien kinderen dan nog in leven zijn. Uitzonderingen werden gemaakt bij kindersterfte 'onder respectabele omstandigheden'. Oftewel beroepsziekte, een bedrijfsongeval, heldhaftige daad of door te sneuvelen in dienst van het moederland.