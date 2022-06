Verdachte in zaak-Gino is 22-jarige man

De man uit Geleen die is aangehouden voor de vermissing van de 9-jarige Gino is 22 jaar, meldt de politie. Volgens zijn advocaat wordt hij verdacht van ontvoering. Zaterdagochtend werd bij een woning in Geleen een lichaam gevonden tijdens de zoektocht naar de jongen. De politie zei er ernstig rekening mee te houden dat het om Gino gaat. Op sociale media gaan namen en foto's rond van iemand die met de vermissing van Gino te maken zou hebben, maar het gaat niet om de verdachte, zegt de politie, die vraagt om de beelden te verwijderen en niet te delen.