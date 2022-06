Lichaam dode jongen gevonden op aanwijzing vermoedelijke dader

De 22-jarige verdachte die vannacht is aangehouden heeft in de eerste verhoren gezegd waar de politie het dode lichaam van Dino (9) kon worden gevonden. Het lichaam bleek daar in Geleen inderdaad te zijn. De verdachte is ook afkomstig uit Geleen. Volgens de politie is Dino meegegaan met de verdachte, die daarom mede wordt verdacht van ontvoering.

Justitie wil niet bevestigen dat de verdachte Gino heeft gedood, maar dat ligt uiteraard wel voor de hand. De politie wil niet zeggen of de verdachte bekend heeft. De politie wil ook nog niets zeggen over de doodsoorzaak en of hij misbruikt is.

Volgens de regionale omroep L1 is de verdachte de 22-jarige Donny M. Hij was een bekende van de politie, maar de politie wil niet zeggen waarom hij bekend is bij de politie.