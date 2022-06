Prijs GHB explodeert door oorlog Oekraïne: gebruikers op zoek naar alternatief

De oorlog in Oekraïne zorgt voor hogere energiekosten en duurdere boodschappen. Nu voelt ook de Nederlandse drugsmarkt de gevolgen. Door leveringsproblemen van een belangrijk GHB-ingrediënt is de extreem verslavende partydrug vier keer zo duur geworden.

Zwaar verslaafde gebruikers kunnen geen dag zonder GHB. Sommigen hebben elke paar uur een nieuwe dosis nodig om afkickverschijnselen te vermijden. Nu de prijs omhoog is geschoten, kunnen velen het middel niet meer betalen.

De enorme prijsstijging is een gevolg van de oorlog in Oekraïne. “Door de oorlog zijn de belangrijkste aanvoerlijnen stilgevallen van GBL, een essentiële grondstof voor de productie van GHB. Die lijnen lopen via Oekraïne en Polen”, vertelt politiewoordvoerder Eric Passchier in het AD.

Gebruikers moeten minderen, stoppen of meer geld betalen voor de partydrug. Afkicken van GHB is extreem zwaar en kan levensgevaarlijk zijn. Ziekenhuizen zien de eerste verslaafden al binnendruppelen. “Verslaafde gebruikers kunnen dieper in de problemen raken als ze ineens moeten stoppen”, aldus preventiemedewerker Alex van Dongen.

Veel gebruikers maken de GHB zelf. De grondstof GBL kostte voorheen 30 tot 40 euro per liter. Dat is nu 160 euro. Bezit, handel en productie van GHB zijn strafbaar is Nederland, maar dit geldt niet voor GBL, wat onder meer wordt gebruikt als velgenreiniger.