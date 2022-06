Rob de Nijs voor de laatste keer op het podium

Rob de Nijs staat woensdagavond nog één keer op het podium. Zijn laatste concert 't Is Mooi Geweest is de afsluiting van zijn ruim zestig jaar durende carrière. Rob de Nijs (79) lijdt aan de ziekte van Parkinson en daarom stopt hij met optreden.

De zanger zegt enorm veel zin te hebben in het laatste optreden. "Eindelijk kan het concert gaan plaatsvinden, ik kijk er enorm naar uit om nog één keer met mijn eigen Pur Sang Band en een aantal mooie gasten op te treden."

Het afscheidsconcert 't Is Mooi Geweest stond eigenlijk gepland voor 10 april in de Ziggo Dome, maar werd uitgesteld omdat De Nijs in het ziekenhuis lag met corona en daarvan moest herstellen. Tijdens het concert komen de grote hits van de zanger voorbij. Claudia de Breij, Danny Vera, Paskal Jakobsen, Sanne Wallis de Vries, Trijntje Oosterhuis en Waylon treden op als gastartiest.