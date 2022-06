Rob de Nijs: “Tijd om vaarwel te zeggen.”

Rob de Nijs heeft zijn lange carrière woensdagavond afgesloten met een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. De zanger kreeg meerdere staande ovaties van het publiek. Zelf hield hij het niet droog tijdens zijn afscheidsconcert en ook aanwezige fans spreken na afloop van de show op sociale media over een "emotionele" en "bijzondere" avond.

De 79-jarige zanger werd met een staande ovatie ontvangen en ook tijdens het optreden gingen fans meermaals staan. Nummers als Malle Babbe en Foto van Vroeger werden luidkeels meegezongen.

Tijdens het concert traden ook verscheidene gastartiesten op. Zo beklommen onder anderen Trijntje Oosterhuis, Danny Vera, Paskal Jakobsen en Claudia de Breij het podium. Met het concert neemt De Nijs afscheid van een ruim zestig jaar durende carrière. De zanger stopt met optreden omdat hij lijdt aan de ziekte van Parkinson. Hij zat het grootste deel van het concert in een rolstoel

De rolstoel is een praktische oplossing”, vertelde Rob aan Privé. „Ik kan nog wel lopen, maar hier, half in het donker en met die snoeren overal is het niet zo’n goed idee. Daar komt bij, tijdens het afscheid van België, vorig jaar november in Antwerpen, was er een voorprogramma. Toen zongen Vlaamse artiesten mijn nummers als opwarmertje. Nu hebben we collega’s als Waylon, Trijntje Oosterhuis, Danny Vera, Sanne Wallis de Vries, Claudia de Breij en Paskal Jakobsen gevraagd dat tussendoor te doen zodat ik af en toe even op adem kan komen. Maar dat houdt in dat ik telkens van het toneel en weer terug zou moeten lopen, dat leidt toch te veel af van waar het om gaat: het zingen.”

„Het kan niet anders. Ik voel de ziekte onmiskenbaar zijn werk doen, elke dag een beetje meer en dan is het tijd om het onvermijdelijke onder ogen te zien. Stoppen. Het is jammer, want mijn stem is nog altijd goed gebleven. Dat schijnt ook een van de weinige dingen te zijn waar de ziekte van Parkinson geen vat op heeft. Maar het is goed zo, ik heb het de afgelopen jaren geaccepteerd en een plek gegeven. Tijd om vaarwel te zeggen.”