In deze badplaats krijg je 750 euro boete als je in zee plast

In die grote zee maakt dat kleine plasje van jou niet zoveel uit zou je denken. Maar daar denken ze in de Spaanse badplaats Vigo anders over. Op urineren in zee staat een boete van 750 euro. De vraag is natuurlijk hoe ze je kunnen betrappen.

Vigo ligt in het uiterste noordwesten van Spanje, niet heel ver van Porto. Plassen in zee wordt er gezien als een schending van de gezondheids- en hygiënewetgeving. Doe je het op het strand of vanaf het strand in het water dan kun je natuurlijk wel gepakt worden. Maar zwem je een eindje de zee in dan wordt het lastig. Voor wie toch nodig moet, worden er openbare toiletten neergezet.

De ambtenaren in Vigo hebben kennelijk genoeg van ál het smerigs dat de mens op het strand doet. Zo wordt ook barbecueën verboden, mag je geen zeep of andere chemische producten gebruiken in het water en wordt het streng bestraft als je afval laat rondslingeren op het strand.