Lokale VVD-voorzitter doet bizarre uitspraak over Keti Koti: ‘Niet vergeten dat slavernij ons veel welvaart bracht’

Op 1 juli 1863 werd de slavernij afgeschaft in Nederland. Er is in het verleden weinig tot geen aandacht voor de herdenkdag Keti Koti geweest vanuit de overheid. Volgend jaar is het 150-jarig jubileum. Is het tijd voor een nieuwe nationale feestdag in 2023?

Als het aan Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, ligt, komt die er zo snel mogelijk. Het kabinet moet 'lef tonen', zegt hij in de Volkskrant. “Vlucht niet voor ons gezamenlijk verleden, vlucht niet voor de verbondenheid die we daarin met elkaar delen, maar omarm die.”

Volgens hem schiet Nederland nog vaak 'in een kramp' als het over het slavernijverleden gaat. “Het wordt nog steeds gezien als een herdenking en viering voor Surinaamse en Caribische Nederlanders, terwijl het over een gedeelde geschiedenis gaat. Dat is eigenlijk heel raar."

Yola Hopmans bijvoorbeeld, fractievoorzitter van de VVD in Rheden, vindt Keti Koti-initiatieven maar niks: “In mijn omgeving vraagt iedereen zich af of er geen belangrijkere dingen zijn waar we onze tijd aan moeten besteden", zegt ze tegen de Volkskrant.

Hopmans beantwoordt haar vraag zelf: “Je moet de dingen in hun tijd zien. Daarmee wil ik de slavernij niet goedpraten, maar we moeten ook door. Bovendien moeten we niet vergeten dat de slavernij ons ook veel welvaart heeft gebracht."

Uit een enquête in 2020 van het Britse onderzoeksbureau YouGov blijkt dat de helft van de Nederlanders trots is op het koloniale verleden. In vergelijking: 32 procent van de Britten en 26 procent van de Fransen delen die mening.

De belangrijke kabinetsadviseur hoopt dat Keti Koti uiteindelijk een nationale feestdag wordt, waarbij in cao's is geregeld dat werknemers elke vijf jaar een dag vrij zijn.

Er is volgens een peiling van EenVandaag weinig draagvlak onder de bevolking voor deze nieuwe nationale herdenkings- en feestdag. Slechts een kwart van de Nederlanders voelt hiervoor. Baldewsingh zegt hierover: “Het is een proces. De discussie over Zwarte Piet is nu al een totaal andere dan de discussie die we er vijf jaar geleden over hebben gevoerd.”