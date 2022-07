Britse inlichtingendiensten: ‘moderne wapens’ Rusland bijna op

Rusland heeft bijna geen "moderne wapens" meer over om te gebruiken in de oorlog tegen Oekraïne, beweren de inlichtingendiensten van het Britse ministerie van Defensie zaterdag in hun meest recente update.

Volgens de inlichtingendiensten heeft Rusland recentelijk zogeheten antischeepsraketten gebruikt bij aanvallen over land, terwijl deze raketten bedoeld zijn om schepen of vaartuigen mee uit te schakelen. Dit zou erop duiden dat de Russische voorraden van precisiewapens afnemen.

Bij een aanval op een winkelcentrum in de Oekraïense stad Krementsjoek op 27 juni werd vermoedelijk een KH-32 antischeepsraket gebruikt. Deze raket is volgens de Britten "niet geoptimaliseerd om gronddoelen nauwkeurig te raken". Bovendien werd bij een aanval op een flatgebouw in Odessa vrijdag vermoedelijk een KH-22 raket gebruikt, die nog onnauwkeuriger is.

De Britten geven dagelijks een update over de situatie aan de frontlinies in Oekraïne. Rusland spreekt zich regelmatig uit tegen de informatie van de Britse inlichtingendiensten en omschrijft de updates als "propaganda".