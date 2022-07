Boeren bedreigen personeel Schouten Twente: ‘Dit is toch werkelijk waanzin en boerenterreur’

Het bedrijf Schouten Twente uit Goor is gespecialiseerd in vleesvervangers. Genoeg reden voor een groep boeren om op locatie met trekkers te protesteren. Ze eisen dat een tekst wordt verwijderd van de website, want de inhoud bevalt ze niet.

Journalisten Wouke van Scherrenburg en Margriet Vroomans spreken er schande van. 'Dit is toch werkelijk waanzin en boerenterreur', schrijft Van Scherrenburg op Twitter.

Dit is toch werkelijk waanzin en boerenterreur 👇 https://t.co/y30ODcR6EH — wouke van scherrenburg (@woukevscherrenb) July 9, 2022

De inhoud van de gewraakte tekst is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek aan de Oxford University, waar kwaliteitskrant The Guardian een stuk over heeft geschreven.

Maar de demonstrerende boeren vertrouwen liever op hun 'boerenverstand', opgehitst door de feitenvrije teksten van de Farmers Defence Force, Caroline van der Plas (BBB) en het FvD.