Steeds meer mensen in Nederland, maar de Europese bevolking krimpt voor tweede jaar op rij

Volgens het CBS mogen we in Nederland rond 2025 de 18 miljoenste inwoner verwelkomen. Maar elders in Europa stokt de bevolkingsgroei de laatste jaren. De afgelopen twee jaar zijn er 600.000 minder mensen geteld in de Europese Unie, blijkt uit cijfers van Eurostat.

Op 1 januari van dit jaar waren er 446,8 miljoen EU-burgers. De geboortes plus netto toestroom van migranten is lager dan het aantal overledenen. Of de krimp tijdelijk is, of het begin van een neerwaartse trend, is moeilijk te zeggen. Mogelijk heeft de coronapandemie er iets mee te maken.

Vanaf 2014 is het aantal overledenen hoger dan het aantal geboortes in de EU. Vooral in 2020 en 2021 is dit verschil aanzienlijk, met 2,7 per 1000 personen. Netto migratiecijfers zijn stabiel, maar daarbij zijn de gevolgen van de oorlog in Oekraïne nog niet meegerekend.

Italië noteert met een verlies van 253.100 mensen de grootste bevolkingskrimp. Ook in Bulgarije, Kroatië, Griekenland, Hongarije, Polen en Roemenië wonen minder mensen dan een jaar geleden.

Veel West- en Noord-Europese landen groeien juist stevig. Frankrijk heeft met 185.900 extra inwoners de grootste absolute groei.