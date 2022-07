Rattenplaag in Apeldoorn: flatbewoners gooien poepluiers, eten en frituurpannen van balkon

Dikke bruine ratten lopen overdag rond in het gras. De stank is er niet te harden. Enkele asocialen smijten hun vuilnis van het balkon en als buurtbewoners er wat van zeggen, worden ze bedreigd en erger. Ze delen anoniem hun verhaal met het AD.

"Je kunt het zo gek niet bedenken, of het wordt over de reling gegooid: Poepluiers, hele frituurpannen met inhoud, de etensresten worden van zes hoog uit de pan gekieperd. En als we er iets van zeggen, krijgen we een grote mond en ontstaat er een dreigende situatie”, vertelt een bewoner.

Geen handhaving

Deze situatie speelt al langer. "Wij hebben brieven gehad van de woningbouwvereniging over de overlast, maar bepaalde mensen hier hebben daar blijkbaar lak aan en gaan gewoon door met afval naar beneden gooien. Met die vele ratten tot gevolg."

“Het is belachelijk dat dit probleem al zo lang duurt. Lekker op ons balkon zitten is er niet bij. We zijn ook gewoon bang voor onze gezondheid”, aldus de flatbewoner.

Intimidatie

"Het is dweilen met de kraan open. Waarom toch?” vraagt iemand anders zich af, die niet met naam en toenaam in de krant wil, vanwege de angst voor represailles. “Wie doen dit? Aanspreken is ook geen mogelijkheid, voor je het weet heb ik een nog groter probleem. Ik kijk wel uit.”

De woningbouwvereniging De Goede Woning weet ook niet wat ze ermee aan moeten. “De groenstroken waar afval op ligt, houden wij al jaren schoon. Maar zelfs tijdens het schoonmaken wordt er afval naar beneden gegooid”, vertelt woordvoerder Noesjka Verheij.

Witte vloeistof op schoonmaker

Een schoonmaker kreeg tijdens zijn werk een witte vloeistof naar zijn hoofd gegooid. “Daarop zijn de werkzaamheden per direct stopgezet. De medewerker was erg geschrokken, maar heeft er gelukkig geen letsel aan overgehouden.”