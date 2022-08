Zuid-Oekraïense stad ‘massaal’ getroffen door Russische bommen: ‘Zwaarste beschietingen tot nu toe’

De Zuid-Oekraïense stad Mikolajiv is zondagochtend getroffen door "massale" Russische bombardementen. Het waren volgens de burgemeester van de stad die al tijden zwaar onder vuur ligt waarschijnlijk de zwaarste beschietingen tot nu toe. Minstens een persoon is overleden en twee mensen raakten gewond, meldde de gouverneur van de regio waar Oekraïense troepen een groot tegenoffensief willen lanceren.

De gouverneur meldde ook dat de steenrijke eigenaar van Nibulon, een van de grootste agrarische bedrijven van Oekraïne, dit weekend is omgekomen. Oleksij Vadatoerskji en zijn vrouw werden gedood in hun huis in Mikolajiv bij beschietingen die ook scholen, een sportcomplex en vele woningen troffen. Nibulon is gespecialiseerd in de productie en export van tarwe, gerst en maïs. Het bedrijf heeft een eigen vloot en scheepswerf.

Ook in de noordoostelijke regio's Charkov en Soemi sloegen bommen in, niet ver van de frontlinie. Een paar gebouwen raakten beschadigd, zei de burgemeester van Charkov, de tweede stad van Oekraïne. In Soemi zijn een dode en twee gewonden gevallen volgens de regionale autoriteiten.