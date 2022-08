Spookrijdende trekkers op de A7 in Friesland na ingrijpen politie

Actievoerders zijn vrijdagavond in Friesland met trekkers de rijksweg opgegaan. Meerdere trekkers reden langzaam over de A7 tussen Drachten en Heerenveen en hebben ook tegen het verkeer in gereden, laat de politie weten. Het zou gaan om een tiental trekkers. Een woordvoerster zegt dat agenten voor de actievoerders zijn gaan rijden om ze te laten stoppen. Bij Tjalleberd is de groep tot stilstand gebracht. Daar zijn de trekkers omgedraaid om vervolgens spookrijdend de andere kant op te gaan. Opnieuw kwamen ze een politieblokkade tegen, waarop de actievoerders via de berm naar de op- en afrit bij Tijnje zijn gereden om de snelweg te verlaten. Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden. De politiewoordvoerster laat weten dat er in ieder geval geprobeerd wordt de trekkers zoveel mogelijk te registreren.