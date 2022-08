Vrouw overlijdt na val uit achtbaan in pretpark in Duitsland

In een pretpark in het Duitse Klotten is een 57-jarige vrouw zaterdagmiddag overleden nadat ze uit een karretje viel tijdens een ritje in een achtbaan.

Een van de topattracties in het Klottipark in de Moezelstreek is Die Heisse Fahrt, een achtbaan van 17,5 meter hoog en 532 meter lang. Tijdens een ritje in deze attractie ging het zaterdag helemaal mis. Om nog onduidelijke reden viel de vrouw uit een karretje.

De vrouw uit Saarland is nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet meer baten. De politie doet onderzoek naar de oorzaken van het ongeluk. Mogelijk speelt een technisch defect een rol. Het pretpark bleef zondag gesloten.