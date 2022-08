Door nieuwe transgenderwet in transitie zonder advies arts: “Bij veel meisjes spelen andere problemen”

De nieuwe transgenderwet is een doorn in het oog van medisch deskundigen. "Weet zo’n kind dat in transitie gaat wel waar het voor kiest?"

De wet maakt het mogelijk om zonder verplichte raadpleging van medici of psychologen van geslacht te veranderen. Er wordt puur afgegaan op het gevoel van de puber. Ook Tweede Kamerleden Nicki Pouw-Verweij (JA21) en Pieter Omtzigt zetten daar vraagtekens bij. Niet zelden hebben jongeren die in transitie willen andere psychische problemen, zoals depressie, waardoor ze een afkeer van hun lichaam krijgen.

Pouw-Verweij (31), promoverend arts legt uit in de Telegraaf: "Je ziet een nieuwe groep, jonge meiden aan het begin van de puberteit die zich identificeren als man en die zich aanmelden bij die klinieken. Voor hen wordt hetzelfde behandelprotocol gevolgd als voor de groep die van oudsher in transitie ging: meestal volwassen mannen, die zich vrouw voelen. Moeten we hier volstaan met zelfdiagnose? Het zou toch normaal moeten zijn dat je eerst verkent of deze kwetsbare kinderen worstelen met andere problematiek? Buikpijn kan ook allerlei oorzaken hebben.”

Vaak ongelukkige meisjes

Uit Brits onderzoek blijkt dat het vaak gaat om meisjes met problemen thuis of op school en psychische aandoeningen als autisme of adhd. Dit uit zich in ongemak met het eigen lichaam. Pouw-Verweij: "Als je desondanks dat medische traject ingaat, met alle bijwerkingen, dan moet je je afvragen of dit wel de goede keuze is.” In landen als Zweden en Finland wordt er daarom al terughoudender omgegaan met dit soort transitieverzoeken.

Medisch specialist Hanneke Kouwenberg (43) noemt het in vaktijdschrift Medisch Contact bizar dat medische deskundigen wél de indicatie kunnen stellen om puberteitsblokkers te starten zonder deskundigenverklaring. "Gezien de zwaarte van die medicatie kun je die toch niet zonder ethische bezwaren en zonder solide diagnose aan kinderen geven? Chemo kieper je ook niet in patiënten die ’mogelijk’ kanker hebben.” Pouw-Verweij vult aan: "Weet zo’n kind dat in transitie gaat wel waar het voor kiest? Dat puberteitsremmers consequenties hebben: de botdichtheid neemt af, de vruchtbaarheid komt in het geding.”