Fors minder treinen vanaf september door personeelstekort: dat wordt staan

De NS kan zijn dienstregeling niet handhaven vanwege grote personeelstekorten. Er gaan fors minder treinen rijden, waardoor het drukker wordt in de coupés en reizigers vaker moeten overstappen.

Op de trajecten waar nu op werkdagen zes intercity's rijden per uur gaan er vanaf 5 september nog maar vier. De avonddienstregeling begint om 20 uur in plaats van 22 uur. In de avond en het weekend halveert het aantal intercity's en sprinters van vier naar twee.

In de avond- en weekenddienstregeling halveert het aantal intercity's en Sprinters: waar er nu vier per uur rijden, worden dat er twee. Vanaf 9 december wordt het nog erger: dan geldt deze uitgeklede dienstregeling in alle daluren dus voor 6 en na 9 uur 's ochtends en voor 16 en na 18.30 uur 's middags.

Dit komt neer op een reductie van 10 procent van het aantal ritten ten opzichte van 2019. "We zien dat we onze huidige dienstverlening met het tekort aan collega's niet volledig kunnen waarmaken. Dat zorgt voor uitval van treinen, teleurstellingen bij reizigers en een te hoge werkdruk voor onze collega's", legt waarnemend president-directeur Bert Groenewegen uit.