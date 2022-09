Drie moorden en zes moordpogingen in Belgisch bejaardenhuis

In een bejaardenhuis in het West-Vlaamse Oostrozebeke zijn drie moorden en zes moordpogingen gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Het laatste nieuws en VTM nieuws. De bejaarden werden vergiftigd met insuline. De moorden zijn gestopt, maar de dader is nog steeds niet gevat.

De dader sloeg begin juli 2020 voor het eerst toe. Zowat een jaar lang werden verschillende bewoners van woonzorgcentrum Rozenberg ingespoten met een overdosis insuline. Drie keer resulteerde dat in een moord. Een man van 87 overleefde twee vergiftigingen, maar de derde poging werd hem uiteindelijk fataal.

Geen enkele van de slachtoffers had injecties met insuline nodig. Het woonzorgcentrum stapte naar de politie. Maar die tast nog steeds in het duister.